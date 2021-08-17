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В Купчино водитель «решил оперативно пересесть» с автомобиля на самокат

Автомобиль протаранил ограждение проезжей части на Дунайском проспекте

Забор во Фрунзенском районе Петербурга «пожертвовал собой», но спас от ДТП припаркованные самокаты. В соцсетях не преминули поиронизировать над произошедшим.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Вова, 17 августа во втором часу дня на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы легковой автомобиль Daewoo Nexia вылетел с проезжей части в металлическое ограждение. Машина пробила забор, повредив несколько секций, но не вылетела на тротуар.

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На фото с места ДТП видно, что прямо рядом с остановившимся в заборе автомобилем были припаркованы три электросамоката. Можно сказать, что благодаря ограждению они остались стоять в целости. «Видимо, водитель решил с «Нексии» оперативно пересесть на самокат», — пошутил очевидец.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

А13579
Шайтан-арба не туда поехал...
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