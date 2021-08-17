Забор во Фрунзенском районе Петербурга «пожертвовал собой», но спас от ДТП припаркованные самокаты. В соцсетях не преминули поиронизировать над произошедшим.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Вова, 17 августа во втором часу дня на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы легковой автомобиль Daewoo Nexia вылетел с проезжей части в металлическое ограждение. Машина пробила забор, повредив несколько секций, но не вылетела на тротуар.