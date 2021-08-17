Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в обмане трех пенсионерок. По версии следствия, за сантехнические услуги он брал со старушек в несколько раз больше денег, чем требовалось.



Как сообщает 17 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, три дня назад в полицию Московского района обратилась 85-летняя пенсионерка — она рассказала, что отдала 15 тысяч рублей мужчине, который пришел починить сантехнику в ее квартире на Новоизмайловском проспекте, за небольшой объем работ.



Полиция задержала подозреваемого — 38-летнего безработного краснодарца, который живет в петербургском хостеле. Выяснилось, что 13 августа он успел нанести подобные визиты к еще двум пожилым петербурженкам: 74-летней и 88-летней. Одна из них отдала сантехнику 15 тысяч рублей, а другая — 10.

