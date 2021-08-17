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В Петербурге задержали сантехника, который наживался на пожилых дамах. Полиция просит посмотреть ему в лицо, чтобы пострадавших стало больше, чем три

В Петербурге задержали сантехника, который обманывал пенсионерок

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в обмане трех пенсионерок. По версии следствия, за сантехнические услуги он брал со старушек в несколько раз больше денег, чем требовалось.

Как сообщает 17 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, три дня назад в полицию Московского района обратилась 85-летняя пенсионерка — она рассказала, что отдала 15 тысяч рублей мужчине, который пришел починить сантехнику в ее квартире на Новоизмайловском проспекте, за небольшой объем работ.

Полиция задержала подозреваемого — 38-летнего безработного краснодарца, который живет в петербургском хостеле. Выяснилось, что 13 августа он успел нанести подобные визиты к еще двум пожилым петербурженкам: 74-летней и 88-летней. Одна из них отдала сантехнику 15 тысяч рублей, а другая — 10.

По всем трем случаям возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу по решению районного суда.

В ГУ МВД просят жителей, которые пострадали от противоправных действий указанного гражданина, обратиться в полицию по телефонам 02 или 112.

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Комментарии (1)

Mimic
"По версии следствия, за сантехнические услуги он брал со старушек в несколько раз больше денег, чем требовалось" - ... кем требовалось?
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