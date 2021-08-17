Больше тонны пластика, стекла, стали и лития от старых гаджетов отправили на переработку на Северо-Западе

Жители Петербурга и Ленинградской области сдали на утилизацию в салоны МегаФона более 6 тысяч различных устройств, еще около 700 телефонов принесли в Архангельской области, 600 — в Вологодской. Всего же жители Северо-Запада избавились почти от 11 тыс. гаджетов — это более тонны пластика, стекла, стали и лития, которые отправились на переработку.
Такие промежуточные итоги программы trade-in приводит оператор сотовой связи. Как отмечают в МегаФоне, интерес к этой программе растет все больше с каждым годом. Так, только в 2021-ом компания приняла почти на треть больше старых гаджетов, чем в прошлом. При этом летом в салоны связи приносили в полтора раза больше мобильных устройств, чем весной.
Чаще всего сдавали устройства Samsung (свыше 60%) и Apple (более 8%). При этом для приобретения покупатели, как правило, вновь выбирали прежнюю, полюбившуюся марку смартфона, но уже с более усовершенствованными характеристиками. Среди самых востребованных моделей — Samsung Galaxy (M21, M31s, F51), iPhone 12 128GB и Honor 10X Lite. В июле к списку фаворитов добавилась еще новинка рынка Realme 8 5G. Средняя цена покупки по программе trade-in составляет 18 тысяч рублей. При этом каждый четвертый смартфон приобретается в кредит или рассрочку, а среди «яблочных» гаджетов доля такого способа приобретения достигает 40%.
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