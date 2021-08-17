Больше тонны пластика, стекла, стали и лития от старых гаджетов отправили на переработку на Северо-Западе

Жители Петербурга и Ленинградской области сдали на утилизацию в салоны МегаФона более 6 тысяч различных устройств, еще около 700 телефонов принесли в Архангельской области, 600 — в Вологодской. Всего же жители Северо-Запада избавились почти от 11 тыс. гаджетов — это более тонны пластика, стекла, стали и лития, которые отправились на переработку.

Такие промежуточные итоги программы trade-in приводит оператор сотовой связи. Как отмечают в МегаФоне, интерес к этой программе растет все больше с каждым годом. Так, только в 2021-ом компания приняла почти на треть больше старых гаджетов, чем в прошлом. При этом летом в салоны связи приносили в полтора раза больше мобильных устройств, чем весной.