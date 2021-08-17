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«Немецкая месть»: на юге Петербурга сначала Mitsubishi подбил BMW, а потом наоборот

В Петербурге дважды за утро столкнулись «БМВ» и «Митсубиши»

Два ДТП с одинаковым составом участников произошли в южных районах Петербурга утром 17 августа с небольшой разницей во времени.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», сначала на проспекте Обуховской Обороны у пересечения с Запорожской улицей водитель «Митсубиши» подбил «БМВ».

А затем на проспекте Ветеранов, 101, около Маршала Жукова, наоборот, «БМВ» ударил машину «Митсубиши». Модели автомобилей, правда, разные. «Это что, месть!?» — удивляются подписчики группы.

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Информации о пострадавших нет.

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