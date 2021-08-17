Два ДТП с одинаковым составом участников произошли в южных районах Петербурга утром 17 августа с небольшой разницей во времени.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», сначала на проспекте Обуховской Обороны у пересечения с Запорожской улицей водитель «Митсубиши» подбил «БМВ».

