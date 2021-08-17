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Петербургский художник покажет стеклянные следы путешествий во времени

Выставка «Период полураспада» посвящена следам временных порталов, которые художник изобразил в стекле. Это не аннотация к новому фильму Кристофера Нолана, а проект петербургского художника Сергея Колосова, иллюстрирующий гипотезы о перемещении во времени. Большинство из них гласят, что «окна» во времени появляются после сильного выброса энергии, от которого остаётся радиоактивный шлейф. При этом все вокруг плавится — и Колосов показывает это через стеклянные объекты.

Фото: предоставлено организаторами
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Итак, на выставке будут работы из стекла, обозначающие временные порталы, — как обещают организаторы, это «запечатленный выброс энергии сквозь хаотичную ось координат из прошлого в будущее через настоящее». Но это не проект для гиков и любителей научной фантастики а в первую очередь красивые, фотогеничные и даже завораживающие объекты из стекла. Сергей Колосов работает как скульптор, живописец, занимается видеоартом, его интересует влияние времени на тело и сознание.

Фото: предоставлено организаторами
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Выставка «Период полураспада» пройдёт со 2 по 19 сентября в «3120 Gallery».

6+

Анастасия Семенович

Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами

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