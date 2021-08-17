Как сообщает в своем аккаунте в Twitter сама Анна 17 августа, около девяти утра, когда она была на приеме у врача с больной спиной, в кабинет вошли сотрудники ГУ МВД Петербурга и области и вручили ей документ о приводе к следователю СК по ЛО. В документе обозначалась, что Велликок, зарегистрированную в Гатчине, должны допросить по старому делу Навального, возбужденному по статье о мошенничестве (судя по всему, речь идет о деле о мошенничестве с пожертвованиями), в качестве свидетеля. Ждать окончания приема полицейские не стали и увезли бывшего преподавателя ВШЭ на Вознесенский проспект, где расположено областное управление СК.

Пришла ко врачу, а меня оформляют приводом к следователю pic.twitter.com/Jfu0Xd3rha

В феврале этого года ВШЭ уволила приглашенную преподавательницу факультета компьютерных наук Анну Велликок после ареста на 14 суток за ретвит о неразрешенном властями митинге в поддержку Навального.



СК возбудил дело о мошенничестве с пожертвованиями на почти 400 млн рублей, которые якобы присвоил Навальный, в конце 2020 года.

