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Бывшего преподавателя ВШЭ Анну Велликок задержали в петербургской поликлинике по старому делу Навального

Подругу соратника Навального, Георгия Албурова, Анну Велликок сотрудники экономической полиции Петербурга нашли в поликлинике. Ей не дали пройти назначенный у специалиста осмотр спины.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter сама Анна 17 августа, около девяти утра, когда она была на приеме у врача с больной спиной, в кабинет вошли сотрудники ГУ МВД Петербурга и области и вручили ей документ о приводе к следователю СК по ЛО. В документе обозначалась, что Велликок, зарегистрированную в Гатчине, должны допросить по старому делу Навального, возбужденному по статье о мошенничестве (судя по всему, речь идет о деле о мошенничестве с пожертвованиями), в качестве свидетеля. Ждать окончания приема полицейские не стали и увезли бывшего преподавателя ВШЭ на Вознесенский проспект, где расположено областное управление СК.

В феврале этого года ВШЭ уволила приглашенную преподавательницу факультета компьютерных наук Анну Велликок после ареста на 14 суток за ретвит о неразрешенном властями митинге в поддержку Навального.

СК возбудил дело о мошенничестве с пожертвованиями на почти 400 млн рублей, которые якобы присвоил Навальный, в конце 2020 года.

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Комментарии (17)

killbeachtrash
Шаблон "Барсуков" №2 , сначала его до бесконечности - Сергеия слишком много знал. Теперь Навальный - он слишком много вы... и теперь его до бесконечности. У страны кстати время не бесконечное - СССР гоооораздо покрепче был..
gencon
Воров в законе чекисты истребили - теперь там пресс хаты в извращенной форме везде. Затем генералы пошли в МВД, где истребили всех порядочных ментов - чтобы подбрасывать, травить, и пытать в отделах. Дальше занялись минздравом - чтобы врачи не думали о детях и матерях рисуя коэффициенты по ковиду.....
Malyshev73
все с преступностью и офшорами покончено))
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