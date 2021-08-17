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Три богатыря и красавица-девица: в петербургском океанариуме родились выдрята

Петербургский океанариум поделился радостной новостью: пара азиатских выдр Тихон и Фифа стали родителями в пятый раз — у них родились четыре малыша.

Детеныши появились на свет еще 27 июня. Первые полтора месяца беспомощные выдрята проводили в норе вместе с родителями и старшими братьями и сестрами. Сейчас они подросли и уже пробуют взрослую пищу, учатся плавать и играют.

16 августа малыши получили паспорт. Ветеринары осмотрели выдрят, чипировали и взвесили. Также специалисты определили пол детенышей, оказалось, что океанариум пополнился тремя мальчиками и одной девочкой.

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Комментарии (1)

Avs7153
Самец выдры - выдрец, самка выдры - выдрюха. Родина выдр - город Выдропужск.
Как отличить выдреца от выдрюхи? Побежал - значит выдрец, побежала - обратно выдрюха.
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