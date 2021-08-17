Петербургский океанариум поделился радостной новостью: пара азиатских выдр Тихон и Фифа стали родителями в пятый раз — у них родились четыре малыша.



Детеныши появились на свет еще 27 июня. Первые полтора месяца беспомощные выдрята проводили в норе вместе с родителями и старшими братьями и сестрами. Сейчас они подросли и уже пробуют взрослую пищу, учатся плавать и играют.



16 августа малыши получили паспорт. Ветеринары осмотрели выдрят, чипировали и взвесили. Также специалисты определили пол детенышей, оказалось, что океанариум пополнился тремя мальчиками и одной девочкой.

