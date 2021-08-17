Мишустин: Льготную семейную ипотеку продлят до конца 2023 года

«Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», — сказал глава кабмина.

Программа льготной семейной ипотеки будет продлена до конца 2023 года. Об этом 17 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Мишустин напомнил, что с помощью льготной ипотеки молодые семьи могут купить жилье под 6 % годовых. Использовать кредит можно как на приобретение квартиры, так и на строительство своего дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.



Кроме того, премьер-министр заявил, что правительство дополнительно направит на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет более 21 миллиарда рублей.



«Направим на такие выплаты свыше 21 млрд рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации», – сказал Мишустин. Он добавил, что такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности. Размер поддержки зависит от финансовой ситуации в конкретной семье.