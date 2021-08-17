FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Петербургский врач лишился телефона, а с ним и криптовалюты на 1,5 млн рублей

Полиция Выборгского района проверяет информацию о краже криптовалюты на 1,5 млн рублей

Петербургский врач обратился в правоохранительные органы с сообщением о краже мобильного телефона, а с ним и всех его накоплений. Однако полиции придется искать новые инструменты, чтобы их найти.

Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, в полицию Выборгского района накануне около четырех дня обратился 31-летний медик. Он рассказал, что неизвестный вор похитил его одиннадцатый Iphone, а затем через мобильное приложение снял со счетов врача 67 тысяч рублей и криптовалюту на 20,5 тысячи долларов.

Общий ущерб пострадавший оценил в 1,6 млн рублей.

По заявлению проводится проверка.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Athair
Интересно, врач разводиться не собирается? Или на банкротство подавать?
А то уж больно подозрительно - вор четко увел телефон, преодолел защиту (а если товарищ пользовался криптой, должен быть бы подкован в вопросах информационной безопасности) и увел через приложения (на которых свои логины-пароли) фиат и крипту.
Olen
Вот так запросто, простой российский врач смог обойти передовую систему защиты Apple Face ID и Touch ID за много много миллионов долларов!
Не перевелись ещё таланты на Руси ))) ну хотя бы по космическому звиздяжу.
Квартиру интересно, не успели переоформить и продать?
Vadson
Очень странно не использовать 6-ти значный пароль + pin коды на финансовые приложения
+ айфон можно заблокировать и очистить удаленно через iCloud
Тут явно полное пренебрежение элементарными правилами безопасности
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний