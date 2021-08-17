Петербургский врач лишился телефона, а с ним и криптовалюты на 1,5 млн рублей

Петербургский врач обратился в правоохранительные органы с сообщением о краже мобильного телефона, а с ним и всех его накоплений. Однако полиции придется искать новые инструменты, чтобы их найти.



Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, в полицию Выборгского района накануне около четырех дня обратился 31-летний медик. Он рассказал, что неизвестный вор похитил его одиннадцатый Iphone, а затем через мобильное приложение снял со счетов врача 67 тысяч рублей и криптовалюту на 20,5 тысячи долларов.

