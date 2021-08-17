На Стачек водитель «Инфинити» выстрелил в пешехода, бросил оружие и уехал в изолятор

Дорожный спор пешехода и автомобилиста закончился стрельбой в Кировском районе Петербурга. Первый отделался испугом, второй, покружив по городу, финишировал в изоляторе.



Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, разминуться миром 33-летнему жителю Московского района с водителем «Инфинити ФХ-35» не удалось на перекрёстке проспекта Стачек и улицы Лёни Голикова два дня назад немногим позже полудня. Свою правду отстаивали эмоционально: полицейским пешеход рассказал, что автомобилист сначала обещал отправить его на больничную койку, потом выстрелил и уехал.