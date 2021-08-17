На Стачек водитель «Инфинити» выстрелил в пешехода, бросил оружие и уехал в изолятор

Дорожный спор пешехода и автомобилиста закончился стрельбой в Кировском районе Петербурга. Первый отделался испугом, второй, покружив по городу, финишировал в изоляторе.
Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, разминуться миром 33-летнему жителю Московского района с водителем «Инфинити ФХ-35» не удалось на перекрёстке проспекта Стачек и улицы Лёни Голикова два дня назад немногим позже полудня. Свою правду отстаивали эмоционально: полицейским пешеход рассказал, что автомобилист сначала обещал отправить его на больничную койку, потом выстрелил и уехал.
На перекрёстке следственно-оперативная группа нашла «Сигнал охотника» с пятью патронами. «Инфинити» остановили через три часа в районе станции метро «Автово». За рулём оказался 61-летний армянин, который работает в коммерческой фирме. Вечер он закончил в изоляторе временного содержания.
В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.