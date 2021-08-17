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«Ауди» в луже на смятом отбойнике, исковерканный микроавтобус на боку — смертельное ДТП под Тамбовом

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Тамбовской области

17 августа около 0:30 на 343-м километре автодороги Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов столкнулись «Ауди А7» и микроавтобус. Об этом сообщают региональные ГУ МЧС и УГИБДД.

По предварительным данным, 38-летний житель Липецка на «Ауди», выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил ехавший там «Мерседес-Бенц» под управлением 50-летнего мужчины. От удара обе машины выехали в кювет и опрокинулись.

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Погиб 30-летний пассажир микроавтобуса, оба водителя получили ранения. Пострадали также 30-летняя пассажирка «Ауди» и пять пассажиров микроавтобуса. Все они доставлены в больницу Мичуринска. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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