17 августа около 0:30 на 343-м километре автодороги Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов столкнулись «Ауди А7» и микроавтобус. Об этом сообщают региональные ГУ МЧС и УГИБДД.



По предварительным данным, 38-летний житель Липецка на «Ауди», выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил ехавший там «Мерседес-Бенц» под управлением 50-летнего мужчины. От удара обе машины выехали в кювет и опрокинулись.

