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Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

В Москве ушел из жизни главный конструктор российских военных самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).

Специалисту было 59 лет. Он скончался 16 августа после тяжелой болезни. Всю свою жизнь он посвятил работе в ОКБ Ильюшина, куда пришел в 1981 году.

Юрасов занимал должность главного конструктора программ Ил-76, руководил работами по модернизации самолетов Ил-76 и Ил-78 для ВКС РФ и гражданской авиации.

Под его руководством были созданы новые модификации самолетов Ил-76: для Минобороны РФ — Ил-76МД-90, для гражданской авиации — Ил-76ТД-90ВД. Также он участвовал в подготовке и проведении летных испытаний самолетов Ил-96–300, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-96МО/Т.

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Комментарии (2)

Алешик
началось.... один тут в комментах все подыхал,бедняга,денег просил и обязывался вернуть,теперь ещё один фрик😏😏😏 а тот пропал,наверно,долги судорожно раздаёт 🤣
266203758
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу/ одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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