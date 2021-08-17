Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

В Москве ушел из жизни главный конструктор российских военных самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).



Специалисту было 59 лет. Он скончался 16 августа после тяжелой болезни. Всю свою жизнь он посвятил работе в ОКБ Ильюшина, куда пришел в 1981 году.



Юрасов занимал должность главного конструктора программ Ил-76, руководил работами по модернизации самолетов Ил-76 и Ил-78 для ВКС РФ и гражданской авиации.

