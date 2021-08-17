Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

В Москве ушел из жизни главный конструктор российских военных самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).
Специалисту было 59 лет. Он скончался 16 августа после тяжелой болезни. Всю свою жизнь он посвятил работе в ОКБ Ильюшина, куда пришел в 1981 году.
Юрасов занимал должность главного конструктора программ Ил-76, руководил работами по модернизации самолетов Ил-76 и Ил-78 для ВКС РФ и гражданской авиации.
Под его руководством были созданы новые модификации самолетов Ил-76: для Минобороны РФ — Ил-76МД-90, для гражданской авиации — Ил-76ТД-90ВД. Также он участвовал в подготовке и проведении летных испытаний самолетов Ил-96–300, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-96МО/Т.