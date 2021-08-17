Петербуржца с простреленной ногой и легендой об изуверах с пистолетом госпитализировали с проспекта Солидарности

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы, которая произошла в Невском районе Петербурга. Раненый рассказал о стрелке, добивавшем его ногами, но засыпался на деталях.
Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, накануне в десять часов утра в поликлинику
Пострадавший объяснил, что живёт неподалёку, на проспекте Солидарности, там же примерно за час до полуночи подвергся нападению. По его словам, на него накинулись несколько человек: били, повалили на землю, стреляли из пистолета и пинали ногами. Причины случившегося, как и самих нападавших, он не знает.
Следственно-оперативная группа побывала на месте предполагаемого преступления. Сотрудники осмотрели окрестности, поискали камеры и нанесли повторный визит больному, которого успели госпитализировать в НИИ скорой помощи Джанелидзе. В более обстоятельной беседе выдержать легенду мужчина не смог.
«Он пояснил, что 15 августа в вечернее время попросил своего знакомого выстрелить ему в ногу», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области. Мотивы экстремальной просьбы выясняют, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.