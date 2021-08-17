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Петербуржца с простреленной ногой и легендой об изуверах с пистолетом госпитализировали с проспекта Солидарности

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы, которая произошла в Невском районе Петербурга. Раненый рассказал о стрелке, добивавшем его ногами, но засыпался на деталях.

Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, накануне в десять часов утра в поликлинику № 25 на проспекте Солидарности, 1, хромая на правую ногу, вошёл 32-летний житель Невского района. Медики зафиксировали у него огнестрельное ранение, в известность поставили полицию.

Пострадавший объяснил, что живёт неподалёку, на проспекте Солидарности, там же примерно за час до полуночи подвергся нападению. По его словам, на него накинулись несколько человек: били, повалили на землю, стреляли из пистолета и пинали ногами. Причины случившегося, как и самих нападавших, он не знает.

Следственно-оперативная группа побывала на месте предполагаемого преступления. Сотрудники осмотрели окрестности, поискали камеры и нанесли повторный визит больному, которого успели госпитализировать в НИИ скорой помощи Джанелидзе. В более обстоятельной беседе выдержать легенду мужчина не смог.

«Он пояснил, что 15 августа в вечернее время попросил своего знакомого выстрелить ему в ногу», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области. Мотивы экстремальной просьбы выясняют, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер. карты. 2202 2003 7520 0340.
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