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В Кронштадте нашли машину с мертвецом на заднем сиденье

СК устанавливает причину смерти мужчины, тело которого нашли на заднем сиденье автомобиля на парковке напротив Кронверкского канала.

Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, накануне около шести вечера возвращавшийся домой житель Кронштадта увидел странное. В автомобиле «Форд Фьюжн», припаркованном на стоянке у дома 6, корпус 1, по Кронштадтскому шоссе, лежал мертвый мужчина. Тело было расположено на заднем сиденье машины.

Прибывшие на место сотрудники полиции и СК установили личность погибшего — им оказался 48-летний петербуржец, работающий охранником. Черный «Форд», в котором нашли тело, был зарегистрирован на него.

Сотрудники МВД смогли установить последние минуты перед смертью мужчины: он после смены зашел в сетевой магазин и купил там алкоголь. После чего, видимо, решил выпить его на парковке.

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Комментарии (3)

Алешик
почему Фонтанка не блокирует этот сёр про бедолаг в комментах?!? тут и козе понятно,что это конченый развод
266203758
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести. лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Жора__
Ковид?
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