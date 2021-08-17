В Кронштадте нашли машину с мертвецом на заднем сиденье

СК устанавливает причину смерти мужчины, тело которого нашли на заднем сиденье автомобиля на парковке напротив Кронверкского канала.



Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, накануне около шести вечера возвращавшийся домой житель Кронштадта увидел странное. В автомобиле «Форд Фьюжн», припаркованном на стоянке у дома 6, корпус 1, по Кронштадтскому шоссе, лежал мертвый мужчина. Тело было расположено на заднем сиденье машины.



Прибывшие на место сотрудники полиции и СК установили личность погибшего — им оказался 48-летний петербуржец, работающий охранником. Черный «Форд», в котором нашли тело, был зарегистрирован на него.

