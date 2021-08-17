FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Украсть за 60 секунд. Ассортимент ювелирного на Энгельса сократил вор, знающий цену времени

Ювелирный магазин обокрали на проспекте Энгельса

Сотрудники ювелирного магазина в Выборгском районе Петербурга подсчитывают ущерб после того, как в торговую точку заглянул ночной вор. Присмотреться к витринам ему не дала сигнализация, преступник ушёл с самым необходимым.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа, сигнал тревоги в помещении «585» на проспекте Энгельса, 111, сработал накануне немногим позже половины второго часа ночи. Группа задержания охранного предприятия была на месте через пять минут, ловить было уже некого.

Первоначальный осмотр торгового зала показал, что вор пробрался внутрь, отжав стеклопакет. Уходил также через окно первого этажа, и не с пустыми руками. Директор магазина заявил о пропаже часов, предположительно, преступник успел прихватить украшения. Перечень и стоимость похищенного устанавливаются.

Полицейские просмотрели записи с камер, но чётким изображением видео не порадовало. Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Ищут мужчину: на вид 25 лет, рост примерно 175 см, был в чёрной куртке-бомбере, кепке в цвет, чёрных же кроссовках и коричневых зауженных брюках.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний