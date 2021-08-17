Украсть за 60 секунд. Ассортимент ювелирного на Энгельса сократил вор, знающий цену времени

Сотрудники ювелирного магазина в Выборгском районе Петербурга подсчитывают ущерб после того, как в торговую точку заглянул ночной вор. Присмотреться к витринам ему не дала сигнализация, преступник ушёл с самым необходимым.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа, сигнал тревоги в помещении «585» на проспекте Энгельса, 111, сработал накануне немногим позже половины второго часа ночи. Группа задержания охранного предприятия была на месте через пять минут, ловить было уже некого.
Первоначальный осмотр торгового зала показал, что вор пробрался внутрь, отжав стеклопакет. Уходил также через окно первого этажа, и не с пустыми руками. Директор магазина заявил о пропаже часов, предположительно, преступник успел прихватить украшения. Перечень и стоимость похищенного устанавливаются.
Полицейские просмотрели записи с камер, но чётким изображением видео не порадовало. Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Ищут мужчину: на вид 25 лет, рост примерно 175 см, был в чёрной куртке-бомбере, кепке в цвет, чёрных же кроссовках и коричневых зауженных брюках.