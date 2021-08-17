Украсть за 60 секунд. Ассортимент ювелирного на Энгельса сократил вор, знающий цену времени

Сотрудники ювелирного магазина в Выборгском районе Петербурга подсчитывают ущерб после того, как в торговую точку заглянул ночной вор. Присмотреться к витринам ему не дала сигнализация, преступник ушёл с самым необходимым.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа, сигнал тревоги в помещении «585» на проспекте Энгельса, 111, сработал накануне немногим позже половины второго часа ночи. Группа задержания охранного предприятия была на месте через пять минут, ловить было уже некого.

