В центре Петербурга задержали современного Робин Гуда. Соседи не оценили его стрельбу по птицам на детской площадке

Конец рабочего дня отметил стрельбой из окна житель Центрального района. Больше 20 лет назад он уже привлекался за хулиганство.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа, накануне около шести вечера в полицию позвонила жительница дома по 5-й Советской улице. Она сообщила, что какой-то мужчина стреляет из окна по птицам из ружья.



Полицейские по горячим следам нашли стрелка в квартире дома напротив, на 6-й Советской улице. 58-летний мужчина и не скрывал, что из своей пневматической винтовки распугивал птиц, обосновавшихся на детской площадке во дворе. Правда, вспомнить, сколько раз стрелял, он не смог.

