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В центре Петербурга задержали современного Робин Гуда. Соседи не оценили его стрельбу по птицам на детской площадке

На 6-й Советской задержали мужчину, который из винтовки стрелял по птицам на детской площадке

Конец рабочего дня отметил стрельбой из окна житель Центрального района. Больше 20 лет назад он уже привлекался за хулиганство.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа, накануне около шести вечера в полицию позвонила жительница дома по 5-й Советской улице. Она сообщила, что какой-то мужчина стреляет из окна по птицам из ружья.

Полицейские по горячим следам нашли стрелка в квартире дома напротив, на 6-й Советской улице. 58-летний мужчина и не скрывал, что из своей пневматической винтовки распугивал птиц, обосновавшихся на детской площадке во дворе. Правда, вспомнить, сколько раз стрелял, он не смог.

Мужчину доставили в 76 отдел полиции, где выяснилось, что больше 20 лет назад он уже нахулиганил на условный срок. Пока в отношении стрелка составили протокол о «мелком хулиганстве».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (6)

266203758
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства... И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
hedgehog_
тот робин стрелял из лука. но кому какое дело.
а что есть разница, сколько выстрелов? это наверное разные статьи и наказание в виде разного предупреждения?
Laska77
а при чем здесь Робин Гуд? Если не изменяет память, то он был предводителем лесных разбойников и грабил богатых, отдавая добытое беднякам.
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