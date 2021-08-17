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На Комендантском одна машина отправила другую в троллейбус, есть пострадавшие

Серьёзное ДТП притормозило движение троллейбусов утром 17 августа в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Около 7:50 на Комендантском проспекте, 41, в районе пересечения с улицей Шаврова, столкнулись два автомобиля, и один от удара отлетел в троллейбус маршрута № 2. По данным «Фонтанки», в автомобилях пострадали водители.

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В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что в троллейбусе все целы.

Пробки на месте аварии не наблюдается.

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Комментарии (1)

hedgehog_
а как вот то темно голубое на встречке оказалось? самый быстрый гонзалес повернуть хотел? выглядит ж как лобовое
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