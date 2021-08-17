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Потенциально опасный астероид летит к Земле

Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, приблизится к нашей планете в субботу, 21 августа. Однако угрозы он не представляет, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

«Существует целый класс астероидов, которые называются «астероиды, сближающиеся с Землей». Те из них, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 миллиона километров или менее, считаются потенциально опасными объектами. По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», — цитирует РИА 17 августа пресс-службу планетария.

Подобные объекты фиксировали и на значительно более близких расстояниях от Земли. Например, в 2011 году два астероида размером 100 и 360 метров подлетали на 384 тысячи километров. «За сто лет таких близких пролетов было более 30. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас», — успокоили в планетарии.

«Опасность представляют <...> «нежданные гости» из космоса. А такие события происходят примерно один раз в сто лет», — отметили в планетарии. Это, например, тунгусский и челябинский метеориты (в Челябинской области были пострадавшие от выбитых ударной волной стёкол). Астрономы узнали о них только после падения.

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Комментарии (6)

266203758
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что. приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого..

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Аппаратчик мокрой классификации
Нужно срочно создать антиастероидный комитет и войска противоастероидной обороны!
Laplace
384 тысячи км - это всё-таки много. Вот в феврале 2013-го года астероид 2012DA14 пролетел на расстоянии 27 тысяч километров от Земли - так это, действительно, почти попадание.
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