Потенциально опасный астероид летит к Земле

Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, приблизится к нашей планете в субботу, 21 августа. Однако угрозы он не представляет, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.



«Существует целый класс астероидов, которые называются «астероиды, сближающиеся с Землей». Те из них, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 миллиона километров или менее, считаются потенциально опасными объектами. По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», — цитирует РИА 17 августа пресс-службу планетария.

