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Аномальная жара в Петербурге — до плюс 27, почти рекорд. Картину разнообразят грозы

В Петербурге ожидаются ливни, грозы, порывистый ветер, 25–27 градусов

Вторник может стать самым жарким днём августа в Северной столице. При этом небо в облаках, и из дома лучше выходить с зонтиком.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 августа днём ожидаются кратковременные дожди, в конце дня местами ливни, грозы. Ветер умеренный, при грозе местами порывы до сильного. Температура воздуха с ночных 13–15 градусов повысится до 25–27. Атмосферное давление будет понижаться.

Плюс 25 — это на 7 градусов выше климатической нормы, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 17 августа в городе бывает облачно с прояснениями, от 10 до 22 градусов. Самое холодное 17 августа выдалось в 1965 году, когда днём было плюс 2, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 27.

Жара долго не задержится. Уже завтра, 18 августа, будет всего 21–23, а в четверг и вовсе 19–21. А вот к дождям стоит уже привыкнуть.

Световой день в Петербурге сегодня продлится 15 часов 28 минут: восход в 05:18, астрономический полдень в 13:02, заход в 20:46.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (3)

266065285
Задолбала конечно африканская погодка этим летом.
Но уже ночью спать можно, дышится полегче.
266203758
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна. за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Олег З
Опять у них аномалия))))
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