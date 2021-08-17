По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 августа днём ожидаются кратковременные дожди, в конце дня местами ливни, грозы. Ветер умеренный, при грозе местами порывы до сильного. Температура воздуха с ночных 13–15 градусов повысится до 25–27. Атмосферное давление будет понижаться.



Плюс 25 — это на 7 градусов выше климатической нормы, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 17 августа в городе бывает облачно с прояснениями, от 10 до 22 градусов. Самое холодное 17 августа выдалось в 1965 году, когда днём было плюс 2, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 27.

