От Московского и до окраин — что строят на юге Петербурга и к югу от него

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Широкий выбор Сегодня в южных районах города ведутся продажи в более чем 80 новостройках — такие данные приводит «Главстрой Санкт-Петербург». К числу активно застраиваемых городских территорий относятся Красносельский и Московский район и земли в районе аэропорта Пулково, в пригородных локациях — Шушары и Пушкин.

Традиционно Московский район — одна из наиболее престижных и дорогих локаций города. Стоимость «квадрата» в проектах сегмента масс-маркет здесь начинается от 140 тыс. рублей, в объектах класса бизнес — от 160 тыс. рублей. Вообще же, средняя цена на новостройки сегмента масс-маркет в южных районах города составляет около 140–150 тыс. рублей за кв. м, уточняют в компании.



В южных районах, которые традиционно относятся к так называемым «спальным», представлены в основном ЖК классов «комфорт» и «комфорт+», а к бизнес-классу можно отнести разве что дома в малоэтажной части «Балтийской жемчужины». Как отмечает «Петербургская Недвижимость», в более ранние годы участки застраивались точечно в зоне сложившейся застройки с постепенным переходом к комплексному освоению новых территорий.

Руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева отмечает именно «Балтийскую жемчужину» как наиболее развитую южную локацию — тут и высокая степень освоения территории, и пул застройщиков серьезный подобрался. Немного южнее активно застраивается территория Ново-Сергиево: здесь строится один из ЖК-миллионников — среднеэтажный «Солнечный город» компании Setl Group и ее же малоэтажный квартал «Солнечный город. Резиденции».

А в этом году компания «КВС» рядом вывела на рынок два малоэтажных объекта комфорт-класса: в феврале в продажу вышел «Любоград» в Стрельне, а в июне — Олимпийские кварталы «ЮгТаун» в Пушкинском районе, в 20 минутах езды от метро «Московская».



— Юг Петербурга — активно развивающаяся и перспективная часть города, — говорит Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Новые кварталы возводятся в Красносельском районе, в Стрельне, в южной части Московского района и в Пушкинском районе. Также в локации появляются школы, детские сады, торговые центры, парковые зоны и дороги. К примеру, сейчас в Пушкинском районе на стадии строительства и проектирования находятся 17 объектов социальной инфраструктуры.

На юге Красносельского района — на границе с Горелово — СК «ЛенРусСтрой» готовит новый проект. В этом году компания приобрела новый земельный участок в посёлке Новоселье и собирается в этом же году начать строить там жилой микрорайон комфорт-класса на 4,5 тысячи жителей. Компания с самого начала своего существования строила на юге Санкт-Петербурга и в городской черте, и на южной границе, и в южном направлении.

— Наверное, по нашим проектам можно проследить, как развивалось южное направление, — считает заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. — Мы искренне считаем, что оно было долгое время недооценено. Сейчас ситуация меняется стремительно. Мощным импульсом для развития стало присвоение Гатчине статуса столицы Ленинградской области. Центр деловой активности стал смещаться на юг со строительством нового здания аэропорта Пулково и «Экспофорума», появлением мощных логистических кластеров и промышленных территорий. Появились рабочие места и много интересных девелоперских проектов самых разных сегментов — от элитных проектов в районе Петродворца до комфорт-класса.



Свой первый проект КОТ «Дудергофская Линия-3» компания начала строить на месте капустных полей, а сейчас это полноценный микрорайон на юге Петербурга со всей необходимой инфраструктурой. К концу 2022 года в компании планируют закончить строительство современного жилого района «Новое Горелово» на 9 тысяч человек. В портфеле СК «ЛенРусСтрой» есть ещё несколько участков в южном направлении, так что освоение южной территории будет продолжаться.

Еще недавно в Новоселье несколько лет строились ЖК всего двух компаний — «Новоселье: городские кварталы» и «Строительный трест». В июне по соседству открылись продажи в ЖК «Таллинский парк» компании «ПИК», готовится проект компании «Газпромбанк-Инвест», и еще остается определенный запас земельных участков под новые проекты. В 2021 году началась реализации жилья в локации Новосаратовка: здесь уже в продаже ЖК «Город Первых» компании «ЦДС», заявлены проекты компаний Setl Group, «Охта Групп», «Самолет».

Активно застраиваются Шушары на границе с КАД, где помимо основного девелопера «Дальпитерстрой», который строит здесь с 2006 года, за последние три года появились ЖК от ГК «ФСК», «Аквилон» и «Лидер групп», заявлены к выходу небольшие проекты компаний «Интер групп» и Bau City. Также динамично развивается локация малоэтажной застройки на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе.



Также, как уточнила Трошева, в начале этого года Setl Group приобрел земельный участок площадью около 43 га неподалеку от Пушкина, где компания планирует возвести около 200 тыс. кв. м жилья комфорт-класса.

Более удаленный городской район южного направления — Колпинский, он преимущественно развивается за счет проектов реновации, отмечают аналитики.

Кто едет на юг

Выбор южного направления обусловлен как рациональными, так и эмоциальными факторами.

— Достаточно часто недвижимость в южном направлении рассматривают покупатели из ближайших к Петербургу областей — Новгородской и Псковской, — говорит Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург». — Полагаю, в ближайшей перспективе развитие получит жилой кластер, расположенный вблизи «Экспофорума», также существуют планы девелоперов по развитию участков на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе.

Если говорить об области, то близкие к югу города районы привлекательны сразу по нескольким причинам.



— Например, Ломоносовский район — это прежде всего экология: поселок Новоселье расположен вблизи южного побережья Финского залива, по соседству находятся Шунгеровский лесопарк и Гореловский лес, — говорит Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест». — Это транспортная доступность — выезд на КАД расположен в двух минутах пути на автомобиле, а путь до ЗСД и аэропорта Пулково занимает около 10 минут. Это образование — на юго-западе расположены корпуса факультетов СПбГУ, университеты морского и речного флота, МВД. Кроме того, в юго-западном направлении находятся дворцово-парковые ансамбли Петергофа и Ломоносова.

А по мнению Анжелики Альшаевой, особенно комфортна для жизни та часть юга Петербурга, где строится малоэтажное жилье. Это Стрельна, район Пулковских высот, историческая часть Пушкина. Эти локации отличаются низкой плотностью населения и застройки.

— Согласно нормативам, здесь должно быть не менее 18 кв. м зеленых насаждений на человека, — поясняет она. — Для сравнения, норматив в центральных районах — 6 кв. м. Кроме того, юг города богат достопримечательностями: это Константиновский дворец и парк, Петергоф, Царское Село, Павловск. А Пушкинский и Петродворцовый районы — настоящие зеленые оазисы города.



Перспектива

Благодаря развитию инфраструктуры, на юге Санкт Петербурга появляется все больше возможностей создать амбициозные проекты, а свободные площади для них всё ещё есть, считает Максим Жабин. Это же касается и развивающихся южных пригородов.

Например, поселок Новоселье, территорию которого осваивают сразу несколько девелоперов. «Строительный трест» развивает здесь жилой квартал NEWПИТЕР, где построено и сдано 10 кирпичных жилых домов, высотой от 6 до 12 этажей, общеобразовательная школа и детский сад, идет строительство четырех домов 8–12 этажей и второго детского сада.

Дмитрий Ефремов предполагает в ближайшей перспективе развитие жилого кластера, расположенного вблизи «Экспофорума», также он отметил планы девелоперов по развитию участков на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе.

— Столичный статус города Гатчины обеспечит и городу, и окружению серьёзное бюджетное финансирование, — добавляет Максим Жабин. — Там же планируется перерегистрировать все областные бюджетные организации и предприятия, базирующиеся в Петербурге, что должно привести к росту налоговых поступлений. Вместе с экономическими ресурсами на юге произойдет концентрация кадровых ресурсов. Отсюда растущая потребность в качественных девелоперских проектах с современной, насыщенной инфраструктурой. Пригороды и окружение Гатчины становятся зоной комфортного и престижного проживания в окружении зелени, с налаженной социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

— По решению комиссии, которая обсуждает развитие Петербургской агломерации, основное развитие новых территорий предполагается именно в южном направлении, — добавила Ольга Трошева. — Речь идет и о жилой недвижимости, и о развитии социальной и транспортной инфраструктур.

В частности, именно в этом направлении планируется строительство города-спутника Южный с хайпарком университета ИТМО. Только в первой очереди предусмотрено 250 тыс. кв. м жилья, а всего потенциально там может быть построено 6,4 млн кв. м

Анна Романова, «Фонтанка.ру»