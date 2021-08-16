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В Миассе на пляж заявился «пылевой дьявол» и привлёк к себе внимание загорающих

Очевидцы запечатлели пыльный вихрь на пляже в Челябинской области

Ролик с ужасным «смерчем» на пляже озера Лесное в Миассе разошёлся по соцсетям 16 августа. Съёмка была сделана воскресным днём. На кадрах — пыльный вихрь, который гуляет по песку и уносит с собой надувные матрасы отдыхающих горожан.

Пыльные или песчаные вихри возникают, когда воздух около поверхности земли очень нестабилен — например, когда почва сильно нагревается солнцем. Вращение может наблюдаться в обоих направлениях вокруг центра. Высота вихря обычно меньше 30 метров, но наблюдались вихри высотой до километра.

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