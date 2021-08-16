После убийства подростками их ребенка в Воронеже возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» после трагедии с убийством ребенка в Воронежской области. Об этом 16 августа сообщили в СУ СК по региону.



По информации следствия, 12 августа в поселке Вишневый в пристройке к дому нашли тело пятимесячного ребенка. По подозрению в его убийстве задержали 17-летнюю мать и ее 14-летнего сожителя. Следователи считают, что местные чиновники и представители «системы профилактики» «не осуществляли надлежащий контроль за указанными лицами, страдающими психическим заболеванием и ранее обучавшимся в специализированном учреждении интернатного типа». Они должны были своевременно «рассмотреть вопрос о возможном изъятии малолетнего», находившегося в опасном положении. Расследование уголовного дела продолжается.

