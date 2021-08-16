FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +22
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

После убийства подростками их ребенка в Воронеже возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» после трагедии с убийством ребенка в Воронежской области. Об этом 16 августа сообщили в СУ СК по региону.

По информации следствия, 12 августа в поселке Вишневый в пристройке к дому нашли тело пятимесячного ребенка. По подозрению в его убийстве задержали 17-летнюю мать и ее 14-летнего сожителя. Следователи считают, что местные чиновники и представители «системы профилактики» «не осуществляли надлежащий контроль за указанными лицами, страдающими психическим заболеванием и ранее обучавшимся в специализированном учреждении интернатного типа». Они должны были своевременно «рассмотреть вопрос о возможном изъятии малолетнего», находившегося в опасном положении. Расследование уголовного дела продолжается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Ирина Смирнова
Хотя бы один из комментаторов умеет читать? Эти подростки с психическими заболеваниями. Не понятно, зачем эту информацию публиковать на Фонтанке.
EveReady
Мрак.
266081655
Глубинный народ во всей красе.... Будущий электорат партии власти.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний