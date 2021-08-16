Полиция Красноярска разбирается с 64-летним мужчиной, который выпил и разбил два десятка машин во дворе дома в жилом районе «Солнечный». Об инциденте 16 августа сообщает местный портал ТВК.



События, которые попали на видео, происходили ранним утром в понедельник. Жители микрорайона утверждают, что пенсионер бил фары и стёкла припаркованных автомобилей большим куском асфальта. Автовладельцы сами задержали дебошира и сдали полиции. Как утверждают очевидцы, порчей имущества мужчина занялся из зависти, свой поступок он объяснил словами «раз вы все богатые, накупили машин, то получайте».