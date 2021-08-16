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Пьяный пенсионер куском асфальта уценил 21 машину. Он восстал против «богатых»

В Красноярске нетрезвый мужчина разбил 21 автомобиль из зависти

Полиция Красноярска разбирается с 64-летним мужчиной, который выпил и разбил два десятка машин во дворе дома в жилом районе «Солнечный». Об инциденте 16 августа сообщает местный портал ТВК.

События, которые попали на видео, происходили ранним утром в понедельник. Жители микрорайона утверждают, что пенсионер бил фары и стёкла припаркованных автомобилей большим куском асфальта. Автовладельцы сами задержали дебошира и сдали полиции. Как утверждают очевидцы, порчей имущества мужчина занялся из зависти, свой поступок он объяснил словами «раз вы все богатые, накупили машин, то получайте».

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Комментарии (17)

ivan5_5e4d10fe646f6
Если дед бил всех подряд он , это одно. А если избранных это не то. Ну или например все иномарки, но именно все а не кто там ему на водку не дал.
SU LUX INN
это Настоящий герой! надеюсь, теперь буржуины Дважды подумают, прежде чем Покупать дорогие авто!
Лёньчик
Если подумать....
По сути он прав!
Но он в дрова, а значит не прав!
Да восторжествует справедливость .
Но её нет.
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