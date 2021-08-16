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Путин упростил получение гражданства победителям конкурса «Лидеры России»

Российский паспорт легко смогут получить победители конкурса «Лидеры России», который проводит АНО «Россия — страна возможностей». Соответствующее постановление подписал 16 августа президент Владимир Путин.

«Приём в гражданство РФ <...> осуществляется при наличии заявления лица, имеющего особые заслуги перед РФ, на основании обращения к президенту РФ федерального органа государственной власти или высшего должностного лица субъекта РФ, а в случае, если лицо, имеющее особые заслуги перед РФ, является победителем общероссийского конкурса, проводимого автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», — на основании обращения указанной АНО», — говорится в документе.

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и самый масштабный в стране конкурс для управленцев. Полуфиналист второго сезона Егор Угаров назначен министром образования и науки Астраханской области. Суперфиналист третьего сезона Виталий Литке стал заместителем министра образования и науки Челябинской области.

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Комментарии (6)

aaignat
Там победители афганцы? Хорошие лидеры, помогут бежать бункерному из дворца с машинами денег
266203326
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь.

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266081655
Российский паспорт - это сила! Только В Европу и Америку с им не пущають....
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