Путин упростил получение гражданства победителям конкурса «Лидеры России»

Российский паспорт легко смогут получить победители конкурса «Лидеры России», который проводит АНО «Россия — страна возможностей». Соответствующее постановление подписал 16 августа президент Владимир Путин.
«Приём в гражданство РФ <...> осуществляется при наличии заявления лица, имеющего особые заслуги перед РФ, на основании обращения к президенту РФ федерального органа государственной власти или высшего должностного лица субъекта РФ, а в случае, если лицо, имеющее особые заслуги перед РФ, является победителем общероссийского конкурса, проводимого автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», — на основании обращения указанной АНО», — говорится в документе.