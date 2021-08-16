«Ласточка» застряла в Девяткино на час из-за двух совершенно не связанных друг с другом происшествий

Поезду «Ласточка» пришлось задержаться в пути на час из-за работы полиции и сотрудников скорой помощи. Об истории загадочных совпадений «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ОЖД 16 августа.
«Поезд «Ласточка» № 7579 сообщением Санкт-Петербург — Кузнечное был остановлен на станции Девяткино около 18 часов в связи с необходимостью работы сотрудников полиции в отношении нарушителя правопорядка в одном из вагонов. Помимо этого, для одного из пассажиров другого вагона поезда была вызвана скорая помощь, до прибытия которой поезд не мог отправиться далее по маршруту. После работы работников правоохранительных органов и медицинской помощи поезд отправился со станции Девяткино с задержкой на 1 час», — рассказала представитель Октябрьской железной дороги.
Пользователи соцсетей также рассказали о задержке.