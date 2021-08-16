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«Ласточка» застряла в Девяткино на час из-за двух совершенно не связанных друг с другом происшествий

Поезду «Ласточка» пришлось задержаться в пути на час из-за работы полиции и сотрудников скорой помощи. Об истории загадочных совпадений «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ОЖД 16 августа.

«Поезд «Ласточка» № 7579 сообщением Санкт-Петербург — Кузнечное был остановлен на станции Девяткино около 18 часов в связи с необходимостью работы сотрудников полиции в отношении нарушителя правопорядка в одном из вагонов. Помимо этого, для одного из пассажиров другого вагона поезда была вызвана скорая помощь, до прибытия которой поезд не мог отправиться далее по маршруту. После работы работников правоохранительных органов и медицинской помощи поезд отправился со станции Девяткино с задержкой на 1 час», — рассказала представитель Октябрьской железной дороги.

Пользователи соцсетей также рассказали о задержке.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340..
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