В Перми взрыв электросамоката обрушил стену в квартире. Его владелец попал в реанимацию

В одной из квартир Перми взорвался электросамокат. Ударная волна обрушила стену, хозяин тяжело пострадал.
Как сообщило издание «Подъем» 16 августа, неприятный инцидент произошел 13 августа вечером. По предварительной информации, хозяин двухколесного транспортного средства поставил его на зарядку. Из-за вспышки начался пожар.
По словам знакомой жильца квартиры, тот «бегал в дыму и снимал видео для соцсетей». В результате мужчина надышался угарным газом и попал в реанимацию. Он пришел в себя только сегодня, пролежав на ИВЛ без сознания в течение двух дней.
В начале июня подобный инцидент также произошел в Брюсселе. Электросамокат взорвался во время зарядки в одном из частных домов. Хозяин двухколесного транспортного средства обдал его водой из шланга, а позже погрузил аккумулятор в воду, чтобы избежать повторного возгорания.