С ярмарками и шапито. Ленобласть ослабила коронавирусные ограничения

«Киришский район перешел в красную зону, Кингисеппский — в желтую, Волховский — в зелёную; с ограничениями разрешены массовые мероприятия: до 500 человек в красной зоне, до 1000 — в желтой и до 3000 — в зеленой. Аналогичные требования для спортивных мероприятий, но зрители должны занимать не более 50% мест их проведения», — рассказали 16 августа в пресс-службе администрации Ленобласти.

В регионе разрешили работу ярмарок и цирков шапито, последние смогут заполнить до половины мест в красной зоне, три четверти — в жёлтой и все — в зелёной.

В районах, где ситуация пока остаётся сложной, детские комнаты в крупных ТЦ (более 36 тыс. кв. м) открыть не решились, зато в других они смогут работать при нахождении не более одного человека на 4 кв. м и до 50% заполняемости.

Власти Ленобласти также обозначили лимит для школьных линеек. В красной зоне на открытом воздухе — до 500 детей и родителей, в помещении — до 300, в желтой зоне — на открытом воздухе до 700 человек, в помещении — до 500, в зеленой — без ограничений численности.

