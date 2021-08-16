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В Пулково на вылет задерживаются пять внутренних рейсов

В аэропорту Пулково на вылет в российские города задерживаются пять самолетов — в Сочи, Новосибирск, Москву и Хабаровск. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Как сообщили в пресс-службе Пулково 16 августа, изменения связаны с поздним прибытием лайнеров в аэропорт.

Так, рейс авиакомпании AZUR air ZF 8405 из Петербурга в Сочи задержится на пять часов и 40 минут, рейс «Уральских Авиалиний» U6 060 в Москву — на два часа и пять минут, еще один до Москвы — U6 080 — на 25 минут, самолет «Северного Ветра» N4 265 в Хабаровск — на три часа и десять минут, лайнер авиакомпании S7 Airlines 5008 до Новосибирска — на 20 минут. До конца суток прогнозируется опоздание еще нескольких самолетов.

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