Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» 16 августа, погоня началась в половине второго ночи в поселке Ольгино. Там водитель двухколесного транспортного средства отказался останавливаться по требованию инспекторов.



Оттуда мотоциклист «полетел» до Черной речки, а после оказался у станции метро «Беговая» и выехал из города в сторону Сестрорецка. Через полчаса гонщика зажали, однако он не растерялся и пошел на таран. Удар повредил всю правую сторону патрульного автомобиля Škoda.



Все это время на заднем сиденье мотоцикла сидела 19-летняя пассажирка, девушка занимается танцами и планирует связать свою жизнь с театром. Из-за столкновения она чуть не повредила ногу.

