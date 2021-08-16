Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» 16 августа, погоня началась в половине второго ночи в поселке Ольгино. Там водитель двухколесного транспортного средства отказался останавливаться по требованию инспекторов.
Оттуда мотоциклист «полетел» до Черной речки, а после оказался у станции метро «Беговая» и выехал из города в сторону Сестрорецка. Через полчаса гонщика зажали, однако он не растерялся и пошел на таран. Удар повредил всю правую сторону патрульного автомобиля Škoda.
Все это время на заднем сиденье мотоцикла сидела 19-летняя пассажирка, девушка занимается танцами и планирует связать свою жизнь с театром. Из-за столкновения она чуть не повредила ногу.
Предположительно водитель двухколесного транспорта находился в состоянии измененного сознания. От освидетельствования он отказался.
В начале августа мотоциклиста уже лишали права управления мотоциклом за отказ от освидетельствования. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Самого мужчину отвезли в отдел полиции, а железного коня — на штрафстоянку.