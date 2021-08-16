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В Петербурге за лихим мотоциклистом гонялись десять автомобилей ДПС. За спиной у лихача сидела юная танцовщица

В Петербурге десять машин ДПС пытались догнать мужчину на мотоцикле

Минувшей ночью в Приморском районе Петербурга десять автомобилей ДПС пытались догнать 26-летнего уроженца Екатеринбурга на мотоцикле. За спиной у гонщика сидела девушка.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» 16 августа, погоня началась в половине второго ночи в поселке Ольгино. Там водитель двухколесного транспортного средства отказался останавливаться по требованию инспекторов.

Оттуда мотоциклист «полетел» до Черной речки, а после оказался у станции метро «Беговая» и выехал из города в сторону Сестрорецка. Через полчаса гонщика зажали, однако он не растерялся и пошел на таран. Удар повредил всю правую сторону патрульного автомобиля Škoda.

Все это время на заднем сиденье мотоцикла сидела 19-летняя пассажирка, девушка занимается танцами и планирует связать свою жизнь с театром. Из-за столкновения она чуть не повредила ногу.

Дорожный инспектор.

Предположительно водитель двухколесного транспорта находился в состоянии измененного сознания. От освидетельствования он отказался.

В начале августа мотоциклиста уже лишали права управления мотоциклом за отказ от освидетельствования. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Самого мужчину отвезли в отдел полиции, а железного коня — на штрафстоянку.

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Комментарии (13)

263784231
Все живы - и то хорошо. Патрули размялись , а человеку, не знающему город, уйти по пути, где всего два колеса проходят, но не все четыре, видно, было не суждено...
263836471
А где патрульные мотоциклы ГАИ? Их точно закупали!!!
BobCat2
Если ранее был лишен, снова сел за руль и еще отказался от освидетельствования - тут только наказание с лишением свободы или принудительными работами. Тем более ехал с пассажиркой. Возможно поймет, что перешёл черту.
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