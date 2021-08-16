Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС России Сергею Суровикину

Президент России Владимир Путин присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами России генерал-полковнику Сергею Суровикину звание генерала армии. Соответствующий указ 16 августа опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе не уточняются причины присвоения звания. Отметим, 19 августа исполнится 30 лет со дня путча ГКЧП. В 1991 году Сергей Суровикин возглавлял 20-й батальон Таманской дивизии. Он лично сидел в БМП, которое насмерть задавило Дмитрия Комаря, Илью Кричевского и Владимира Усова. Они получили первые звания Героя в РФ. Суровикин после поражения участников заговора ГКЧП полгода провел в «Матросской тишине», после чего был признан невиновным, так как он выполнял приказ руководства.