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Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС России Сергею Суровикину

Президент России Владимир Путин присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами России генерал-полковнику Сергею Суровикину звание генерала армии. Соответствующий указ 16 августа опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе не уточняются причины присвоения звания. Отметим, 19 августа исполнится 30 лет со дня путча ГКЧП. В 1991 году Сергей Суровикин возглавлял 20-й батальон Таманской дивизии. Он лично сидел в БМП, которое насмерть задавило Дмитрия Комаря, Илью Кричевского и Владимира Усова. Они получили первые звания Героя в РФ. Суровикин после поражения участников заговора ГКЧП полгода провел в «Матросской тишине», после чего был признан невиновным, так как он выполнял приказ руководства.

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Комментарии (7)

RemyMartin
Он получил приказ убивать людей?
Шикарная ситуация, погибшие - герои и убийца - герой.
262370901
Суровикин после поражения участников заговора ГКЧП полгода провел в «Матросской тишине», а теперь он генерал, но как только будет сметён нынешний гавнокомандующий все эти "генералы" вернутся в "Матросскую тихину"
262370901
Фонтань, "БМП, которое насмерть задавило", создание женского рода, вы об этом не знали???
Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов получили первые звания Героя в РФ, к сожалению это звание в годы путинской диктатуры было опошлено и извращено.
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