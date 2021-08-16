Спасал друга — получил срок: в Петербурге мужчину осудили за неумелую медпомощь

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор гражданину, которого признали виновным в гибели знакомого. Его судили по ч. 1 ст. 109 УК РФ — за причинение смерти по неосторожности. Об этом 16 августа сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Трагедия произошла в ночь на 24 апреля в квартире на Костромском проспекте, 11. Мужчина пытался оказать медицинскую помощь товарищу, потерявшему сознание из-за приема наркотиков, но не знал, как это правильно делается. Он бил и сдавливал грудную клетку потерпевшего, а также несколько раз ударил его ладонями по лицу. Мужчина умер от закрытой травмы груди и переломов ребер и грудины.