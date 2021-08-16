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Спасал друга — получил срок: в Петербурге мужчину осудили за неумелую медпомощь

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор гражданину, которого признали виновным в гибели знакомого. Его судили по ч. 1 ст. 109 УК РФ — за причинение смерти по неосторожности. Об этом 16 августа сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Трагедия произошла в ночь на 24 апреля в квартире на Костромском проспекте, 11. Мужчина пытался оказать медицинскую помощь товарищу, потерявшему сознание из-за приема наркотиков, но не знал, как это правильно делается. Он бил и сдавливал грудную клетку потерпевшего, а также несколько раз ударил его ладонями по лицу. Мужчина умер от закрытой травмы груди и переломов ребер и грудины.

Подсудимый полностью признал вину и извинился перед родственниками погибшего. Он проведет год на исправительных работах с ежемесячным удержанием 5% от зарплаты в счет государства.

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Комментарии (2)

мухомор
Чем больше торчков - тем меньше торчков.
266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень .экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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