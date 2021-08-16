Фестиваль «Живой!» пройдет онлайн. Зрителей ждут Animal ДжаZ, «Торба-на-Круче», «Аффинаж» и многие другие

Петербургский рок-фестиваль «Живой!» в этом году состоится. Это хорошая новость. Но есть и плохая: увы, фестиваль из-за коронавирусных ограничений уходит в онлайн-формат. 20–22 августа смотреть трансляцию смогут все желающие в официальном сообществе мероприятия «Вконтакте» (16+).

За 3 дня перед зрителями выступят около 30 музыкантов, среди которых немало известных имен. Так, хедлайнером первого дня станут группа Animal ДжаZ, знаменитая хитом про три полоски, и коллектив «Торба-на-Круче». Команда Максима Иванова, может, чуть менее известна, но не менее легендарна. Если что-то и объединяет Animal ДжаZ и «Торбу», так это, пожалуй, лирика — всегда пронзительная и светлая. Так, одной из самых популярных песен «Торбы-на-Круче» является «Пока. Целую. Снишься», которую невозможно слушать, не ощущая легкую грусть.

Для менее романтичных слушателей тоже найдутся музыканты. Например, можно послушать тамбовских панков из группы «Операция Пластилин», шансон с густой примесью нуара от «Аффинаж» или уральский инди-рок от «Курары».

Отдельного внимания достоин небезызвестный Билли Новик — музыкант выступит вместе с «Петербургским Джазовым Активом». Это сольный проект Новика, в рамках которого он объединил петербургских джазменов.



Также у организаторов припасена пара секретных хедлайнеров, песни которых вы точно знаете. О ком именно речь — пока тайна.



Трансляция фестиваля начнется 20 августа в 18:00, 21 и 22 августа — в 13:00.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

