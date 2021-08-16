Фонд «Алёша» приглашает петербургских школьников принять участие в акции «Дети вместо цветов»

Петербургский благотворительный фонд «Алёша» приглашает школьников принять участие в акции «Дети вместо цветов», приуроченной к Дню знаний. Приём заявок уже начался.



Суть акции, которая проходит уже на протяжении нескольких лет и стала общероссийской, заключается в том, что каждый год в День знаний школьники приносят преподавателям по одному букету от класса. Сэкономленные деньги переводят в пользу выбранных благотворительных организаций, которые оказывают помощь детям.



Фонд «Алёша» принимает участие в акции не первый год. В этот раз те, кто поддержат благотворительную организацию, помогут второкласснице из Калининграда — Кире Соколовой. У Киры редкая аномалия сосудов. Из-за неё девочка может лишиться ноги. Её спасёт дорогая операция, на которую у родителей нет средств.

