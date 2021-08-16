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Фонд «Алёша» приглашает петербургских школьников принять участие в акции «Дети вместо цветов»

Петербургский благотворительный фонд «Алёша» приглашает школьников принять участие в акции «Дети вместо цветов», приуроченной к Дню знаний. Приём заявок уже начался.

Суть акции, которая проходит уже на протяжении нескольких лет и стала общероссийской, заключается в том, что каждый год в День знаний школьники приносят преподавателям по одному букету от класса. Сэкономленные деньги переводят в пользу выбранных благотворительных организаций, которые оказывают помощь детям.

Фонд «Алёша» принимает участие в акции не первый год. В этот раз те, кто поддержат благотворительную организацию, помогут второкласснице из Калининграда — Кире Соколовой. У Киры редкая аномалия сосудов. Из-за неё девочка может лишиться ноги. Её спасёт дорогая операция, на которую у родителей нет средств.

Для того чтобы принять участие в акции «Дети вместо цветов», необходимо отправить заявку и следовать инструкции. Все подробности — на сайте БФ «Алёша».

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с. едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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