Командир войсковой части в Петербурге погасил кредит за счет зарплаты сестры. Суд наказал его штрафом

224-й гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении полковника российской армии Дениса Блажена, обвиняемого в мошенничестве.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 августа, подсудимый — командир войсковой части, дислоцированной в Петербурге, в течение полутора лет с августа 2019-го по декабрь 2020 года освободил сотрудницу из гражданского персонала от фактического исполнения рабочих обязанностей. Однако потребовал от подчиненных вносить в документы данные о том, что она якобы их исполняла. Сотрудницей была его сестра. Она за указанный период получила из бухгалтерии части на свою карточку 450 тысяч рублей заработной платы, которые передала брату-полковнику. Он, как было озвучено в суде, этими деньгами гасил кредит.
Судом было установлено, что Блажен вину признал, раскаялся, имеет на иждивении двух малолетних детей и добровольно возместил имущественный ущерб.
Военный суд назначил полковнику наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.