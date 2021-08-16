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Командир войсковой части в Петербурге погасил кредит за счет зарплаты сестры. Суд наказал его штрафом

Суд в Петербурге приговорил командира войсковой части к штрафу в 100 тысяч за мошенничество почти на полмиллиона

224-й гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении полковника российской армии Дениса Блажена, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 августа, подсудимый — командир войсковой части, дислоцированной в Петербурге, в течение полутора лет с августа 2019-го по декабрь 2020 года освободил сотрудницу из гражданского персонала от фактического исполнения рабочих обязанностей. Однако потребовал от подчиненных вносить в документы данные о том, что она якобы их исполняла. Сотрудницей была его сестра. Она за указанный период получила из бухгалтерии части на свою карточку 450 тысяч рублей заработной платы, которые передала брату-полковнику. Он, как было озвучено в суде, этими деньгами гасил кредит.

Судом было установлено, что Блажен вину признал, раскаялся, имеет на иждивении двух малолетних детей и добровольно возместил имущественный ущерб.

Военный суд назначил полковнику наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

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Комментарии (8)

266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня. появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
262370901
Хорошая "армия" у господина Пэжэ! В нормальном государстве этот ... подсудимый ушел бы подметать улицы родного города... А в путинстане легкий испуг в размере одной месячной незаработанной платы.
Владислав М
Т.е. украл 450 тыс., а штраф заплатил 100тыс., получается он ещё и в плюсе? И я так понимаю, мошенник остался в офицерском звании и продолжает командовать воинской частью? В Минобороны считают это нормой?
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