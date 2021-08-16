Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, в 2021 году впервые за все время содержания ведомством городских улиц была преодолена отметка в 1 миллион кубометров воды, использованной на полив и мойку дорог и тротуаров. К 16 августа суммарный расход воды составил 1 миллион 20 тысяч кубометров.



Только за минувшую неделю, с 9 по 15 августа, на мытье городских дорог ушло 36,7 тысячи кубометров воды. В среднем днем магистрали убирали около 450 машин и 860 человек, ночью — почти 400 машин и 190 человек. С петербургских улиц собрали более 1,4 тысячи кубометров мусора и 1,76 тысячи тонн смёта. Еще 220 машин и 700 специалистов ежедневно ухаживали за садами, парками, аллеями и бульварами.