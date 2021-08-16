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Рекордный миллион кубометров воды вылили на улицы Петербурга из-за жаркого лета

Весной и летом 2021 года петербургские коммунальщики побили рекорд по количеству воды, использованной для полива и мойки городских улиц. Из-за аномальной жары в первые летние месяцы приходилось не только мыть дороги, но и орошать улицы и газоны.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, в 2021 году впервые за все время содержания ведомством городских улиц была преодолена отметка в 1 миллион кубометров воды, использованной на полив и мойку дорог и тротуаров. К 16 августа суммарный расход воды составил 1 миллион 20 тысяч кубометров.

Только за минувшую неделю, с 9 по 15 августа, на мытье городских дорог ушло 36,7 тысячи кубометров воды. В среднем днем магистрали убирали около 450 машин и 860 человек, ночью — почти 400 машин и 190 человек. С петербургских улиц собрали более 1,4 тысячи кубометров мусора и 1,76 тысячи тонн смёта. Еще 220 машин и 700 специалистов ежедневно ухаживали за садами, парками, аллеями и бульварами.

В понедельник улицы чистят и моют 451 машина и 884 дворника. Зеленые насаждения приводят в порядок еще 286 машин и 885 специалистов садово-парковых хозяйств.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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Комментарии (3)

266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей. жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
asvea
Сначало платят за мифический водоотвод Водоканалу после дождей
теперь за полив асфальта в пекло
что жарко что дождливо все равно платят
хорошо все устроено
piterez
Заодно отмыли 1 ярд бюджетных денег... Столько воды в Неве нет, столько дорог и площадей нет... 400 работающих машин по ночам в городе - это из области сказок....
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