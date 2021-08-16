Правительство Петербурга, полиция и Роспотребнадзор провели проверку соблюдения антиковидных мер и земельного законодательства на улице Рубинштейна. Как сообщили 16 августа в пресс-службе Смольного, поводом стали многочисленные обращения граждан.

Многочисленные нарушения санитарных требований выявлены в пяти барах. В двух из них — Noir и «Трудовые будни» — продавали алкоголь без лицензии. Деятельность этих баров приостановлена Роспотребнадзором, помещения опечатаны, сообщили в Смольном. Изъята алкогольная продукция, в том числе обнаруженные в одном из баров баллоны со смесью неизвестного происхождения. Ведется работа по возбуждению административных производств в отношении предпринимателей, не обеспечивших соблюдение стандартов санитарной безопасности. Нарушителям — юридическим лицам грозит штраф до трехсот тысяч рублей.