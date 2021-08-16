Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Старо-Петергофского проспекта и Курляндской улицы столкнулись два легковых автомобиля: Chrysler и Nissan Almera. В результате «Ниссан» опрокинулся на крышу. На кадрах с места аварии видно, что он получил удар в правый бок.
По словам очевидцев, после ДТП госпитализировали девушку из «Альмеры». «Двое пострадавших, переданы скорикам (врачам скорой помощи. — Прим. ред.), — пишет участница группы Елена. — У водителя царапины». По данным «Фонтанки», Nissan числится за рекламным агентством. В компании нашему корреспонденту сообщили, что пока не в курсе ДТП.
Из-за ДТП движение на перекрестке затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотно на Курляндской, но и на Старо-Петергофском скопился затор с обеих сторон.