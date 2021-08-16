По данным Северо-Западного УГМС, температура воздуха составит +23–25 градусов. Стихия накроет и Ленобласть.
Ранее «Фонтанка» писала, что кратковременные дожди синоптики обещают уже сегодня, 16 августа. Воздух прогреется до +21 градуса.
На Петербург надвигается непогода. Во вторник в город придут ливни и грозы
Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Петербурге 17 августа
Как сообщает городское ГУ МЧС, 17 августа в Петербурге местами ожидаются ливни и грозы. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.
По данным Северо-Западного УГМС, температура воздуха составит +23–25 градусов. Стихия накроет и Ленобласть.
Ранее «Фонтанка» писала, что кратковременные дожди синоптики обещают уже сегодня, 16 августа. Воздух прогреется до +21 градуса.
16 августа 2021, 13:53Анапа — новая Венеция. Из-за дождей машины людям заменили лодки
16 августа 2021, 07:01Неделя начнется в Петербурге с небольших дождей. Солнце в понедельник тоже будет
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