Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора и Зоологический институт РАН пресекли незаконную продажу средиземноморской черепахи, которая занесена в Красную книгу РФ.



Как сообщили в пресс-службе надзорного органа 16 августа, эксперт-зоолог проекта «Красная книга — не продается» Анна Гнетнева обнаружила объявление о продаже животного на сайте бесплатных объявлений. По словам продавца, семья не справилась с содержанием рептилии и решила ее перепродать.



Покупатель и бывший владелец черепахи встретились на улице Партизана Германа в Петербурге, неподалеку находились инспекторы, которые не допустили сделки и изъяли животное. Возраст самки оценивают в пределах от 20 до 25 лет.

