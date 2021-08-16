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В Петербурге пресекли продажу краснокнижной черепахи. Рептилию вернут в естественную среду

В Петербурге не допустили продажи рептилии из Красной книги России

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора и Зоологический институт РАН пресекли незаконную продажу средиземноморской черепахи, которая занесена в Красную книгу РФ.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа 16 августа, эксперт-зоолог проекта «Красная книга — не продается» Анна Гнетнева обнаружила объявление о продаже животного на сайте бесплатных объявлений. По словам продавца, семья не справилась с содержанием рептилии и решила ее перепродать.

Покупатель и бывший владелец черепахи встретились на улице Партизана Германа в Петербурге, неподалеку находились инспекторы, которые не допустили сделки и изъяли животное. Возраст самки оценивают в пределах от 20 до 25 лет.

Северо-Западное Управление Росприроднадзора

Предположительно, несколько недель назад животное находилось в Краснодарском крае или Республике Дагестан — в ареале вида. К такому выводу специалисты пришли после того, как обнаружили на теле рептилии два клеща, а на панцире — особенные грибковые заболевания.

Состояние черепахи оценивают как удовлетворительное, ее собираются вернуть в естественную среду обитания.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления,.. то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

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