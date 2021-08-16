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«Длинное» ДТП: на углу Кантемировской и Лесного подбили лимузин и собрали пробку

Лимузин Hummer попал в ДТП посреди перекрестка на Кантемировской улице

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Необычная авария собирает пробку в Выборгском районе Петербурга. Движению она мешает из-за изрядных габаритов одного из участников.

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», днем 16 августа на перекрестке Кантемировской улицы и Лесного проспекта столкнулись легковой автомобиль и лимузин Hummer. У последнего повреждений на фото незаметно, а вот у легковой повреждена передняя часть и повело капот. О пострадавших не сообщается.

Движение на перекрестке затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотно на Кантемировской улице со стороны Полюстровского проспекта и на Лесном от улицы Капитана Воронина.

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Фото: «Мегаполис»

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Комментарии (4)

266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация. в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Хорошъ
Правая полоса - еду прямо. Вторая полоса - поворачиваю направо. Двойной абсурд !
Sadava
В нашей стране цвет лимузина не подходит для свадьб.
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