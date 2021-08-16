Необычная авария собирает пробку в Выборгском районе Петербурга. Движению она мешает из-за изрядных габаритов одного из участников.

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», днем 16 августа на перекрестке Кантемировской улицы и Лесного проспекта столкнулись легковой автомобиль и лимузин Hummer. У последнего повреждений на фото незаметно, а вот у легковой повреждена передняя часть и повело капот. О пострадавших не сообщается.

Движение на перекрестке затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотно на Кантемировской улице со стороны Полюстровского проспекта и на Лесном от улицы Капитана Воронина.