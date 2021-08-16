В Волгограде полицейские задержали подозреваемых в краже из банкомата. Судя по видеозаписям с камер, они разбили его стулом и похитили блок с микросхемами.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области 16 августа, в полиции о происшествии узнали три дня назад, когда в офисе банка сработала сигнализация. Подозреваемые — местные жители 20 лет и 21 года, ранее судимые, причем один — за аналогичное преступление.
«20 мая он разбил банкомат электросамокатом, но похитить деньги ему также не удалось. Задержанный был осужден и приговорен к исправительным работам, но должных выводов для себя не сделал и вернулся в это же отделение уже со своим приятелем», — рассказали в МВД.
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