В Волгограде полицейские задержали подозреваемых в краже из банкомата. Судя по видеозаписям с камер, они разбили его стулом и похитили блок с микросхемами.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области 16 августа, в полиции о происшествии узнали три дня назад, когда в офисе банка сработала сигнализация. Подозреваемые — местные жители 20 лет и 21 года, ранее судимые, причем один — за аналогичное преступление.