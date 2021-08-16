Адвокат компании «Хренов и партнеры» получил реальный срок по делу о подкупе судей

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил в колонию адвоката из Москвы, который был задержан полтора года назад по делу о подкупе судей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 августа, при поступлении дела в суд Игорю Николаенко вменялось посредничество при передаче взятки, но в процессе суд переквалифицировал обвинение на покушение на мошенничество.



По версии следствия, адвокат юридической компании «Хренов и партнеры» Николаенко с июня 2019 года по январь 2020-го получил 25 млн рублей от представителя компании «Эшелон Фильм», чтобы подкупить судей Арбитражного суда Московского округа и Девятого арбитражного апелляционного суда. Они якобы соглашались выносить решения в пользу «Эшелон Фильма». Николаенко задержали в январе 2020 года при передаче 9 млн рублей.

