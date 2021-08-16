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Адвокат компании «Хренов и партнеры» получил реальный срок по делу о подкупе судей

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил в колонию адвоката из Москвы, который был задержан полтора года назад по делу о подкупе судей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 августа, при поступлении дела в суд Игорю Николаенко вменялось посредничество при передаче взятки, но в процессе суд переквалифицировал обвинение на покушение на мошенничество.

По версии следствия, адвокат юридической компании «Хренов и партнеры» Николаенко с июня 2019 года по январь 2020-го получил 25 млн рублей от представителя компании «Эшелон Фильм», чтобы подкупить судей Арбитражного суда Московского округа и Девятого арбитражного апелляционного суда. Они якобы соглашались выносить решения в пользу «Эшелон Фильма». Николаенко задержали в январе 2020 года при передаче 9 млн рублей.

Однако в ходе заседаний выяснилось, что фактически повлиять на решение судей адвокат не мог.

Суд назначил наказание адвокату в виде лишения свободы сроком на 2 года 9 месяцев в ИК общего режима.

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Комментарии (4)

мухомор
Стандартная история, когда дачу взятки не стали раскручивать до конца и тревожить конечного получателя взятки, дело переквалифицируют в мошенничество.
zlopopik
Получается, что судьи не стали подтверждать, что за деньги могли принять нужное решение? Отсюда, я так понимаю, взялся вывод о том, что адвокат не мог влиять на мнение судей?
Silver867
Какое название у коллегии, такие там и адвокаты.
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