Журналист Могутин оштрафован на 180 тысяч за участие в митинге. Он настаивает на освещении протестов

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 180 тысяч рублей журналиста Никиту Могутина за «участие в несанкционированном мероприятии». Об этом 16 августа сообщает Telegram-канала Baza, где он работает главным редактором.



Сам Могутин настаивал, что на апрельской акции исполнял свои профессиональные обязанности и даже выпустил ролик. «За «участие» в митинге, в котором я, естественно, не участвовал, а на котором работал как журналист» — так причину штрафа он обосновал в своем Telegram.



Судья, по данным издания, не стал вызывать свидетелей. Сторона защиты намерена обжаловать решение.

