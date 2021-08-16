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Журналист Могутин оштрафован на 180 тысяч за участие в митинге. Он настаивает на освещении протестов

Никита Могутин получил штраф за участие в апрельской акции протеста

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 180 тысяч рублей журналиста Никиту Могутина за «участие в несанкционированном мероприятии». Об этом 16 августа сообщает Telegram-канала Baza, где он работает главным редактором.

Сам Могутин настаивал, что на апрельской акции исполнял свои профессиональные обязанности и даже выпустил ролик. «За «участие» в митинге, в котором я, естественно, не участвовал, а на котором работал как журналист» — так причину штрафа он обосновал в своем Telegram.

Судья, по данным издания, не стал вызывать свидетелей. Сторона защиты намерена обжаловать решение.

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Комментарии (2)

265947515
"Не стала вызывать свидетелей", может по тому что свидетелей его участия в митинге нет?
260708081
Почему бы ни осудить судью - за то, то судит? Если даже не говорить про смысл и качество судейства. Надо ли тогда удивляться тому, что на Олимпиаде судьи выбрали израильтянку? Запрещать журналистам работать - такого не было даже в Союзе; по репортажам многих журналистов увольняли и сажали нерадивых чиновников и взяточников.
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