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Учительница из Ачинска рассказала, что руководство школы заставило ее удалить аккаунт в TikTok. На видео пожаловались родители

В Красноярском крае учительницу заставили удалить аккаунт в TikTok

Учительница Дарья Лейко из города Ачинска в Красноярском крае рассказала в соцсети «ВКонтакте», что руководство школы заставило ее удалить аккаунт в TikTok. Такое требование прозвучало после того, как о 28-летней женщине написали в местном издании «Запад 24».

Как сама Дарья пояснила в видеозаписи, опубликованной на личной странице во «ВКонтакте» 13 августа, спустя час после появления материала в СМИ ей позвонили из администрации учебного заведения и сказали, что от родителей начали поступать жалобы.

«Не знаю, что они увидели в моих видео (в TikTok) такого, что посчитали меня некомпетентным педагогом. В разговоре с представителями администрации школы стали звучать такие слова, как прокуратура, заявление… Я неконфликтный человек, поэтому решила удалить аккаунт», — объяснила девушка.

Большинство роликов Дарьи носили сатирическо-провокационный характер: в них она с юмором рассказывала о школьной жизни и сложностях работы педагога. После того как о ситуации узнали ученики, они начали писать ей сообщения со словами поддержки.

«Мои ученики встали на мою сторону. <...> Я считаю, мои ученики — лучшие. Я вообще восхищаюсь нашей молодежью и уверена, что за нашими детьми — наше будущее. Приношу свои извинения, я всегда вас учила, что надо отстаивать свои интересы, добиваться своего, а сама не смогла», — подытожила Дарья.

Судя по копии страницы TikTok-аккаунта в кэше Google, у Лейко было 1 235 подписчиков и больше 28 тысяч лайков на видео.

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Комментарии (11)

SSGHQ
Это быдло, а не родители. Ничего, ювеналочка на подходе.
Владислав М
Смотря кто пожаловался, если пара неадекватных яжемамок, то это ещё не все родители. Без ссылок на видео о роликах судить сложно.
Oleg_I
Странно, что не уволили.
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