Учительница из Ачинска рассказала, что руководство школы заставило ее удалить аккаунт в TikTok. На видео пожаловались родители

Как сама Дарья пояснила в видеозаписи, опубликованной на личной странице во «ВКонтакте» 13 августа, спустя час после появления материала в СМИ ей позвонили из администрации учебного заведения и сказали, что от родителей начали поступать жалобы.

Учительница Дарья Лейко из города Ачинска в Красноярском крае рассказала в соцсети «ВКонтакте», что руководство школы заставило ее удалить аккаунт в TikTok. Такое требование прозвучало после того, как о 28-летней женщине написали в местном издании «Запад 24».

«Не знаю, что они увидели в моих видео (в TikTok) такого, что посчитали меня некомпетентным педагогом. В разговоре с представителями администрации школы стали звучать такие слова, как прокуратура, заявление… Я неконфликтный человек, поэтому решила удалить аккаунт», — объяснила девушка.



Большинство роликов Дарьи носили сатирическо-провокационный характер: в них она с юмором рассказывала о школьной жизни и сложностях работы педагога. После того как о ситуации узнали ученики, они начали писать ей сообщения со словами поддержки.



«Мои ученики встали на мою сторону. <...> Я считаю, мои ученики — лучшие. Я вообще восхищаюсь нашей молодежью и уверена, что за нашими детьми — наше будущее. Приношу свои извинения, я всегда вас учила, что надо отстаивать свои интересы, добиваться своего, а сама не смогла», — подытожила Дарья.

