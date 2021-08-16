«Хендай» сбил женщину на Коллонтай. Она шла по пешеходному переходу

В Невском районе Петербурга на пешеходном переходе сбили женщину. По предварительным данным, она находится в тяжелом состоянии — судя по фотографиям очевидцев, удар отбросил пострадавшую на несколько метров.
Как стало известно «Фонтанке» 16 августа, авария произошла около 8:30 утра на улице Коллонтай, 7, корпус 3. «Хендай Солярис» наехал на 36-летнюю женщину, которая шла по регулируемому пешеходному переходу.
В социальных сетях очевидцы ДТП предположили, что удар был очень сильным, поскольку с женщины слетела обувь. По словам одного из пользователей, она пыталась перебежать дорогу на «красный». Обстоятельства аварии устанавливаются.
По данным УГИБДД, за прошедшие выходные в Петербурге произошло 764 аварии, в которых были ранены 32 человека — включая двух детей.