«Хендай» сбил женщину на Коллонтай. Она шла по пешеходному переходу

В Невском районе Петербурга на пешеходном переходе сбили женщину. По предварительным данным, она находится в тяжелом состоянии — судя по фотографиям очевидцев, удар отбросил пострадавшую на несколько метров.



Как стало известно «Фонтанке» 16 августа, авария произошла около 8:30 утра на улице Коллонтай, 7, корпус 3. «Хендай Солярис» наехал на 36-летнюю женщину, которая шла по регулируемому пешеходному переходу.

