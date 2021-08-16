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Анапа — новая Венеция. Из-за дождей машины людям заменили лодки

В Анапе из-за сильных осадков затопило дома и дороги

В Анапе обильные дожди затопили улицы и дома. Видеозаписи с людьми, плывущими по городу на лодках, появились в социальных сетях.

Как сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю 16 августа, на территории субъекта действует циклон, из-за которого в 33 населенных пунктах подтопило 2 018 домов и 3 467 придомовых территорий. На данный момент из зданий откачивают воду.

Всего из зоны действия стихии эвакуировали 1 531 человек, 991 из которых — дети.

«В Главном управлении и 11 муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации. В двух муниципальных образованиях (город Анапа и Темрюкский район) развернуты 22 пункта временного размещения, где находятся 1204 человека, из них 619 детей. В Главном управления МЧС России по Краснодарскому краю функционирует оперативный штаб», — объяснили в министерстве.

Последствия разгула стихии устраняет группировка РСЧС, общая численность которой составляет 1 332 человека. Кроме того, на местах работают 421 единица техники и девять плавательных средств.

Ранее «Фонтанка» писала, что в водные каналы также превратились улицы в столице Абхазии Сухуме. Накануне ночью там прошли проливные дожди.

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Комментарии (2)

Tattiana
Я не поняла, в чём суть первого видео? Сильный дождик пошёл? Да у нас вчера такое видео можно было сделать, и, похоже, каждый день до осени таким же будет.
shushu
По-моему на фото - ошибки в проектировании при строительстве и отсутствие водоотвода, а ливень, ну что это за ливень-то...
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