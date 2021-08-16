В Анапе обильные дожди затопили улицы и дома. Видеозаписи с людьми, плывущими по городу на лодках, появились в социальных сетях.



Как сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю 16 августа, на территории субъекта действует циклон, из-за которого в 33 населенных пунктах подтопило 2 018 домов и 3 467 придомовых территорий. На данный момент из зданий откачивают воду.

