В Анапе обильные дожди затопили улицы и дома. Видеозаписи с людьми, плывущими по городу на лодках, появились в социальных сетях.
Как сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю 16 августа, на территории субъекта действует циклон, из-за которого в 33 населенных пунктах подтопило 2 018 домов и 3 467 придомовых территорий. На данный момент из зданий откачивают воду.
Всего из зоны действия стихии эвакуировали 1 531 человек, 991 из которых — дети.
«В Главном управлении и 11 муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации. В двух муниципальных образованиях (город Анапа и Темрюкский район) развернуты 22 пункта временного размещения, где находятся 1204 человека, из них 619 детей. В Главном управления МЧС России по Краснодарскому краю функционирует оперативный штаб», — объяснили в министерстве.
Последствия разгула стихии устраняет группировка РСЧС, общая численность которой составляет 1 332 человека. Кроме того, на местах работают 421 единица техники и девять плавательных средств.
Ранее «Фонтанка» писала, что в водные каналы также превратились улицы в столице Абхазии Сухуме. Накануне ночью там прошли проливные дожди.