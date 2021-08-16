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В России снова более 800 умерших от коронавируса за сутки

За последние сутки в России зафиксировали 806 смертей от коронавируса. Об этом 16 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Летальная статистика незначительно упала: накануне было 816 умерших. Количество смертей не опускается ниже 800 с 12 августа. В Петербурге за 24 часа зафиксировали 44 летальных исхода (43 накануне), в Москве — 54.

За весь период пандемии в России зафиксировали 171 305 смертей от коронавируса.

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