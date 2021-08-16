В России снова более 800 умерших от коронавируса за сутки

Летальная статистика незначительно упала: накануне было 816 умерших. Количество смертей не опускается ниже 800 с 12 августа. В Петербурге за 24 часа зафиксировали 44 летальных исхода (43 накануне), в Москве — 54.



За весь период пандемии в России зафиксировали 171 305 смертей от коронавируса.

