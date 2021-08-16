Трассу М-10 в Ленобласти будут перекрывать три дня подряд

На участке трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти с 17 по 19 августа будут дважды в день полностью перекрывать движение, чтобы подвесить провода СИП через дорогу. Там обустраивают освещение.
Как сообщает 16 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для выполнения работ 17 августа с 11:30 до 11:45 перекроют проезд на 610-м километре федеральной автодороги, между деревней Померанье и Любанью. Затем будут перекрывать движение на участке между деревнями Трубников Бор и Померанье:
- 17 августа с 15:15 до 15:30 — на 603-м километре трассы;
- 18 августа с 11:30 до 11:45 — на 604-м километре;
- 18 августа с 15:15 до 15:30 — на 605-м километре;
- 19 августа с 11:30 до 11:45 — на 606-м километре;
- 19 августа с 15:15 до 15:30 — на 607-м километре.
Перекрытие дороги продлится не более 15 минут. Работы ведутся в рамках контракта на устройство искусственного освещения на участке с 599-го по 666-й километр М-10. Завершить его должны в октябре 2021 года.