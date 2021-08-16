Компания, связанная с сыном главы Совбеза Андреем Патрушевым, покупает подрядчика НОВАТЭКа

Компания «Аврора», связанная с сыном главы Совбеза РФ, экс-зампредом правления «Газпром нефти» Андреем Патрушевым, собирается приобрести крупного бурового подрядчика НОВАТЭКа — «Инвестгеосервис». Об этом 16 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



АО «Аврора», по данным издания, подало ходатайство в ФАС о приобретении 60 % в буровой компании «Инвестгеосервис» (ИГС). В самой «Авроре» от комментариев отказались, однако источники «Фонтанки» неофициально подтверждают эту информацию. В ФАС подтвердили, что «документ находится на согласовании».

