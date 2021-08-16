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Компания, связанная с сыном главы Совбеза Андреем Патрушевым, покупает подрядчика НОВАТЭКа

Компания «Аврора», связанная с сыном главы Совбеза РФ, экс-зампредом правления «Газпром нефти» Андреем Патрушевым, собирается приобрести крупного бурового подрядчика НОВАТЭКа — «Инвестгеосервис». Об этом 16 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

АО «Аврора», по данным издания, подало ходатайство в ФАС о приобретении 60 % в буровой компании «Инвестгеосервис» (ИГС). В самой «Авроре» от комментариев отказались, однако источники «Фонтанки» неофициально подтверждают эту информацию. В ФАС подтвердили, что «документ находится на согласовании».

«Инвестгеосервис» — крупный буровой подрядчик, получающий около 80 % выручки от заказов НОВАТЭКа. Компании принадлежат 32 буровые установки. Согласно отчетам за 2020 год, ИГС владели экс-советник главы НОВАТЭКа Станислав Котов и глава совета директоров «Инвестгеосервиса» Дамир Туктаров. Однако на фоне сделки в компании уже в июне сменилось руководство: гендиректором вместо Туктарова стал Андрей Королев.

Согласно отчетности «Авроры» за 2020-й, компания принадлежит АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ) и «Севнор технолоджис» (по данным ЕГРЮЛ, в равных долях принадлежит судоходной Sevnor и Георгию Радионову). «Аврору» связывают с младшим сыном главы Совбеза РФ Андреем Патрушевым, который с сентября 2020-го является главой совета директоров компании. До конца 2019-го он работал зампредом правления «Газпром нефти», где курировал шельфовые проекты. В МАГЭ Патрушеву принадлежат 37,7 % акций, основным акционером является сын известного геофизика Геннадия Казанина Алексей.

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