Компания, связанная с сыном главы Совбеза Андреем Патрушевым, покупает подрядчика НОВАТЭКа

Компания «Аврора», связанная с сыном главы Совбеза РФ, экс-зампредом правления «Газпром нефти» Андреем Патрушевым, собирается приобрести крупного бурового подрядчика НОВАТЭКа — «Инвестгеосервис». Об этом 16 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
АО «Аврора», по данным издания, подало ходатайство в ФАС о приобретении
«Инвестгеосервис» — крупный буровой подрядчик, получающий около
Согласно отчетности «Авроры» за 2020-й, компания принадлежит АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ) и «Севнор технолоджис» (по данным ЕГРЮЛ, в равных долях принадлежит судоходной Sevnor и Георгию Радионову). «Аврору» связывают с младшим сыном главы Совбеза РФ Андреем Патрушевым, который с сентября 2020-го является главой совета директоров компании. До конца 2019-го он работал зампредом правления «Газпром нефти», где курировал шельфовые проекты. В МАГЭ Патрушеву принадлежат