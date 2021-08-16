«Аномалии до 10 градусов»: Россию охватила жара — она продлится несколько дней

По всей России установилась аномально жаркая погода. Согласно прогнозам синоптиков, она продержится примерно до среды, а в центральных регионах — всю рабочую неделю. Об этом 16 августа рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



По его словам, в Центральной России во второй половине недели будет всё еще жарко, но уже легче — из-за облачности. В понедельник ожидается +25...+28 градусов, в среду температура поднимется до +29.



«На европейской территории (страны) наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до десяти градусов», — сообщил синоптик.

