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«Аномалии до 10 градусов»: Россию охватила жара — она продлится несколько дней

Во всех регионах России установилась температура выше нормы

По всей России установилась аномально жаркая погода. Согласно прогнозам синоптиков, она продержится примерно до среды, а в центральных регионах — всю рабочую неделю. Об этом 16 августа рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Центральной России во второй половине недели будет всё еще жарко, но уже легче — из-за облачности. В понедельник ожидается +25...+28 градусов, в среду температура поднимется до +29.

«На европейской территории (страны) наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до десяти градусов», — сообщил синоптик.

На Нижней Волге прогнозируют +38...+40 градусов, в Якутии — +25...+29, в Амурской области и на юге Хабаровского края — выше +25 градусов.

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Комментарии (2)

Coder
Зато в Питере хорошо, 23 градуса и дождечки
Наталья Коптяева
Я так понимаю у этого неуча, Санкт-Петербург не входит в пределы РФ.
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